da redação

“É uma grande satisfação para mim ver que meu trabalho tem feito a diferença na vida das pessoas e tem motivado a população a estar comigo nesta caminhada ao Senado. Deus sempre conduziu todas as minhas ações e receber o apoio de líderes tão importantes da Igreja Evangélica mostra que esse trabalho tem dado resultado para os tocantinenses”, afirmou Dorinha.

O pastor Paulo Martins lembrou de todo o trabalho realizado, por meio da Convenção Interestadual das Assembleias de Deus do SETA no Estado do Tocantins (CIADSETA) e disse que terá na Dorinha uma representante da Convenção no Senado.

“A senhora tem todo o nosso apoio, pois precisamos desta representatividade no Senado”, disse o pastor Paulo Martins. Dorinha reafirmou o compromisso: “Contem comigo para ser a representante de todos vocês no Senado”.