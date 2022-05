Share on Twitter

por Wesley Silas

O pastor Nilson Barbosa da Igreja Assembleia de Deus, ministério de Madureira e ex-candidato a vereador por Gurupi esteve reunido com o pastor e pré-candidato a deputado federal, Felipe Martins e com o vereador e pré-candidato a deputado estadual, Ivanilson Marinho fechou apoio às respectivas lideranças que farão dobradinha nas regiões sul e sudeste do Tocantins.

O pastor Felipe Martins é filho do presidente da Convenção Estadual dos Ministro Evangélicos das Assembleias de Deus, ministério de Madureira (CONEMAD) no estado do Tocantins, pastor Amarildo Martins.