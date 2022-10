Por Wesley Silas

O dia 01 de julho de 2022 foi marcante na vida do ex-governador Marcelo Miranda (MDB). Naquele dia ele foi abordado pelo cabo da Polícia Militar aposentado, Pastor Nelcivan (PSD) em um vídeo que tomou conta das redes sociais, envolvendo denúncias de corrupções no governo de Marcelo Miranda. Passados 15 dias, Marcelo Miranda assumiu uma candidatura a deputado estadual e durante as convenções partidária Miranda se aliou ao ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PL) e em setembro, juntamente com suas esposa, deputada federal Dulce Miranda – também derrotada nestas eleições – declararam apoio à senadora Kátia Abreu – comandante do partido do Cabo Nelcivan no Tocantins.

A distância do repasses do fundo eleitoral nas campanhas do Pastor Nelcivan (PP), que recebeu do partido apenas R$ 60 mil, com o do ex-governador Marcelo Miranda foi abismal na comparação da soma milionária de R$ 1.215,000,00 que o MDB, repassou para o ex-governador que teve apenas 3.593 e não conseguiu ultrapassar a votação de Nelcivan que teve 4.170 votos, mesmo com campanha sub júdice, com julgamento pendente no TSE. Na disputa a federal a Pastora Hilda do Nelcivan (PP) conseguiu 4.324 votos, superando o vereador por dois mandatos em Palmas-To, Major Negreiros (PSDB) que teve 3.470 votos e o ex-deputado estadual e ex-vice-prefeito de Palmas, Sargento Aragão (PSC) que contabilizou apenas 2.271 votos.