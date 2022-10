Share on Twitter

Mais de 8kg de substâncias ilícitas foram apreendidos através de abordagem a um ônibus, em Gurupi/TO

O preso é um senhor de idade, considerado como “mula do tráfico’ de drogas, porém, apesar da idade não envelheceu na prática de crimes.

Além de portar drogas, o homem que estava como passageiro de um ônibus Gurupi, apresentou documentação falsa e possuía mandado de prisão, por diversos crimes, em seu desfavor_

A prisão do homem é apreensão da droga aconteceu no final da tarde desta terça-feira (04), no km 666 da BR 153, em Gurupi/TO, quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em procedimento de fiscalização a um ônibus de transporte rodoviário de passageiros, apreendeu 8,4kg de substância análoga à maconha e 99g de substância análoga à haxixe.

“Os ilícitos foram localizados em uma mochila, durante verificação ao bagageiro do veículo. O passageiro responsável pela bagagem foi identificado, afirmando que transportava a droga de Campo Grande/MS até Alter do Chão/PA”, informou a Polícia.

“Ao ser solicitado ao homem sua documentação, foi apresentado um documento de identidade falso, em nome de outra pessoa. Este documento foi utilizado para a emissão das passagens”, explicou a Policia

Ao obter os dados verdadeiros do passageiro, os policiais identificaram um mandado de prisão, pendente de cumprimento, por diversos crimes: tráfico de drogas, furto, falsa identidade, falsificação de documento público e porte de arma.

O mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, em março de 2021.

“Além do cumprimento do mandado de prisão, foram registradas as ocorrências de tráfico de drogas e uso de documento falso. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Gurupi/TO, para aplicação das medidas legais cabíveis”, informou a Polícia.