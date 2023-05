da redação

O evento, que reuniu mais de 20 dos 31 prefeitos filiados e representantes de diversas siglas, contou com a adesão de dois novos gestores. A partir de agora integram o Partido Progressistas no Tocantins os prefeitos de Oliveira de Fátima, Nereu Fontes e de Lagoa do Tocantins, Leandro Soares. Além dos chefes do executivo, os vice-prefeitos Jamilton Guedes Milhomem, de Palmeirópolis e Welton Gama de Santa Fé também se filiaram. Com as novas adesões o PP passa a contar com 32 prefeitos e 14 vice-prefeitos.

Ao dar boas-vindas aos novos filiados, Arthur Lira enfatizou a importância de contar com a filiação de prefeitos, que segundo ele são a base do Partido Progressistas. “Porque é nos municípios onde as pessoas moram, onde as dificuldades existem. E é essa situação que faz com que trabalhemos cada vez mais pelo crescimento da sigla, pois sei da responsabilidade de cada filiado que são pessoas comprometidas em representar o povo brasileiro”.

Presidente Estadual do Progressistas, Vicentinho Júnior destacou a contribuição de Lira em prol do municipalismo. “Muito obrigado por tudo que você faz pelo nosso mandato, que chega na ponta, nos municípios em forma de escolas, pontes, asfalto e faz com que nossos prefeitos consigam administrar com qualidade melhorando a vida das pessoas”.

Vice-presidente do PP no Tocantins, Lázaro Botelho parabenizou os novos filiados e o comando de Vicentinho Júnior. “O partido cresce cada vez mais e, trabalhando juntos, ainda teremos muitos prefeitos e vereadores ao nosso lado. Deixo meu abraço, meu carinho e meu respeito a todos vocês”, concluiu. Além dos membros da executiva estadual o evento de prefeitos reuniu lideranças políticas e representantes da Capital e diversas cidades do interior.