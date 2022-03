Por Redação

O Partido Liberal promoveu na manhã deste domingo, 27, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, o encontro nacional da legenda, que lançou o programa “Filia Brasil”, que tem o objetivo de fortalecer a base eleitoral, para a disputa das eleições, bem como debater as bandeiras defendidas pelo Partido. O evento reuniu centenas de lideranças políticas e apoiadores do Presidente da República, Jair Bolsonaro, que lotaram as dependências do Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB), na capital federal.

O Tocantins também se fez presente no evento com o senador Eduardo Gomes, o ex-prefeito de Araguaína e pré-candidato ao Governo do Estado, Ronaldo Dimas, a presidente do PL no Estado, Nilmar Ruiz, o secretário-geral do partido no Tocantins e superintendente da Codevasf, Homero Barreto, o deputado federal Eli Borges, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, entre outros representantes do Estado.

“O PL no Tocantins reunirá a habilidade política com a competência em gestão, apresentando um grande projeto para mudar a história do nosso Estado, trazendo os avanços estratégicos, o desenvolvimento integrado, o crescimento e as oportunidades que tanto precisamos”, disse Nilmar Ruiz.

Na cerimônia, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou a filiação dos ministros João Roma, Cidadania, e Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, ao Partido.

Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a disputa política no país não é da esquerda contra a direita, mas do “bem contra o mal”. Ele acrescentou ainda: “Para defender a nossa liberdade, para defender a nossa democracia, eu tomarei a decisão contra quem quer que seja. E a certeza é a certeza do sucesso, é que eu tenho um exército ao meu lado. E esse exército é composto de cada um de vocês”, disse Bolsonaro.

Entre os ministros, que participaram do evento, esteve presente Ciro Nogueira (Casa Civil), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), Tereza Cristina (Agricultura), Fábio Faria (Comunicações), Onyx Lorenzoni (Trabalho), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e João Roma (Cidadania), além da presença de autoridades, senadores, deputados.

Desenvolvimento Regional

Antes de participarem da cerimônia de lançamento do Filia Brasil, Eduardo Gomes recebeu em sua residência em Brasília o ministro do Desenvolvimento Regional, Roberto Marinho, a presidente do PL no Tocantins, Nilmar Ruiz, e o secretário-geral do partido no estado e superintendente da Codevasf, Homero Barreto, para uma reunião para tratar de projetos para o Tocantins e sobre o desenvolvimento do PL.

“Conversando sobre o crescimento do PL, no Brasil, no Tocantins e no Rio Grande do Norte. Rogério, que foi meu companheiro na Comissão de Educação da Câmara de Deputados, está entusiasmado em poder, como Senador, fazer muito pelo seu estado. E nós falamos do nosso entusiasmo com o projeto do PL no Tocantins, com o Sen. Eduardo Gomes, Ronaldo Dimas e muitos outros companheiros, para que a retomada do desenvolvimento no nosso estado aconteça”, disse Nilmar.