Membros do partido Cidadania de Gurupi reuniram-se nessa terça-feira (24) na casa do empresário Wilderson Furtado e participaram de uma roda de conversa sobre projetos para eleições 2022.

da redação

A reunião teve a presença de várias lideranças políticas entre elas o ex-vereador Ataíde Leiteiro, o cantor e ex-diretor da cultura Silon Santos e o vice prefeito Gleydson Nato.

O partido Cidadania foi o maior grupo partidário que lançou candidatos a vereadores nas eleições 2020, com quase 3 mil votos, conseguindo eleger o Vereador Matheus Monteiro. “O grupo está em destaque, unido e articulando as eleições para 2022”, disse Carlos Eduardo, que é membro do partido em Gurupi.

O Cidadania é composto pela Funcionária pública Cida Reis, a Blogueira Ronielle Ribeiro, Jornalista Carlos Eduardo, Professora Maria de Fátima, Rainel Autônomo, Wanderléia da Saúde , Pneu Furado, Vanicley, Juscelino da Portaria, Pastor Nilson ,Amália, Pastor Marcelo Mendes, Valderi da Van, Wilderson Furtado, Silon Santos, Matheus Monteiro e Ataíde Leiteiro.