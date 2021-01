Endossado pela coordenadora da bancada federal, senadora Kátia Abreu (PP-TO) e pelo deputado federal Tiago Dimas (Solidariedade-TO), a reunião virtual aconteceu nesta terça-feira (19) e contou com a presença de três representantes da bancada federal do Tocantins. Na ocasião os parlamentares cobraram informações sobre como estão os estoques de oxigênio nos hospitais do Tocantins. A deputada federal Professora Dorinha (DEM-TO) lembrou a tragédia que ocorreu no Amazonas e recentemente em municípios do Pará, enfatizando que os parlamentares estão prontos para trabalhar de forma preventiva.

por Redação

“Nessa hora não tem lado partidário. Estamos unidos para saber qual a real situação antes que seja tarde demais. O Tocantins tem 11 parlamentares em Brasília que estão lá para trabalhar e buscar soluções para esse tipo de problema”, cobrou a senadora Kàtia Abreu.

O promotor de Justiça Thiago Ribeiro Vilella, presente na reunião, adiantou que buscará informações sobre a situação atual de Palmas e demais municípios do Estado. Outro problema denunciado pela senadora Kátia Abreu durante a reunião foi a situação atual de contratos do governo do Estado com UTI de hospitais privados. A parlamentar disse ter informação que pelo menos quatro pessoas em Palmas não puderam ser internadas em UTIs por falta de pagamento.

“Durante toda a pandemia os senadores e deputados estiveram unidos destinando recursos para auxiliar a salvar vidas. Agora não será diferente. Precisamos saber qual será o plano de vacinação do governo do Estado, já que nem o sindicato dos médicos nem o Conselho Regional de Medicina tiveram acesso. O cronograma deve ser amplamente divulgado para que todos saibam quando será a hora de receber a vacina”, cobrou

Todas as demandas tiveram a atenção do promotor Thiago Vilella que garantiu que tomará providências. Também participaram da reunião Nemésio Tomasella, representando o Conselho Regional de Medicina; Reginaldo Abdalla Rosa, presidente do Sindicato dos Médicos do Tocantins; Walter Siqueira, superintendente da Caixa Econômica Federal no Tocantins e o superintendente do Sebrae-TO, Moisés Gomes.