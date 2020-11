“Parlamentares-candidatas” a pleitos municipais lideram ranking de atuação positiva para mulheres

Levantamento especial do Ela no Congresso, ferramenta do Instituto AzMIna que monitora projetos de lei sobre direito das mulheres, analisa desempenho dos 64 congressistas que concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito.

por Redação

Em um ano marcado pelo crescimento do número de feminicídios e da violência doméstica no país, a posição dos candidatos às eleições municipais em relação à defesa dos direitos das mulheres tornou-se ainda mais fundamental. Com o propósito de ampliar o conhecimento do eleitorado brasileiro, que se prepara para ir às urnas neste domingo (15), o Instituto AzMina, organização sem fins lucrativos voltada ao combate à violência contra mulheres, apresenta o ranking especial Elas no Congresso nas Eleições 2020 – levantamento exclusivo sobre a atuação dos “parlamentares-candidatos” no combate à violência de gênero.

Do total de 64 congressistas em exercício – 62 deputados federais e dois senadores – postulantes aos cargos de prefeito e vice-prefeito, 43 são autores de algum projeto sobre os direitos das mulheres, sendo que 37 deles têm atuação positivas, e 21 deles não têm histórico de engajamento com o tema. As parlamentares são nove entre os 12 candidatos mais bem pontuados no levantamento. Já os homens são maioria na ponta oposta: quatro dos seis parlamentares com notas negativas em um ranking que vai de -100 a +100.

Criada no início desse ano pelo Instituto AzMina, com o apoio do Google, a plataforma inédita Elas no Congresso usa dados públicos para monitorar avanços e retrocessos nos direitos das mulheres no Congresso Nacional. Um robô (bot), desenvolvido para detectar palavras-chaves relacionadas à temática de gênero como “violência contra a mulher”, “Lei Maria da Penha’, “licença-maternidade”, “aborto” etc, rastreia todas as proposições em curso.

Em seguida, o ranking – favorável ou não às mulheres – é definido a partir da avaliação, orientada por critérios estabelecidos por um comitê formado por organizações reconhecidas pela atuação na defesa dos direitos das mulheres como os institutos Maria da Penha, Patrícia Galvão e Anis, o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, entre outras.

De acordo com Bárbara Libório, gerente de projetos no Instituto AzMina, a sondagem especial focada nas eleições 2020 analisa a atuação dos parlamentares candidatos aos cargos de administração municipal, desde o primeiro levamento, o qual avaliou 331 proposições em 2019, entre projetos de lei (PLs), emendas constitucionais ou decretos legislativos, até agosto de 2020. Este ano, foram avaliados 212 projetos.

“Hoje o Brasil tem 5.570 municípios e só 662 têm prefeitas mulheres. Conhecer o que cada candidato pensa em relação às políticas públicas que impactam no dia a dia das mulheres é importante se quisermos construir cidades mais acolhedoras para elas. No caso dos parlamentares, a atuação deles no Congresso é um parâmetro “, acrescenta Bárbara.

A deputada federal Fernanda Melchionna, candidata à prefeita de Porto Alegre (RS) pelo PSOL, ocupa o primeiro lugar entre os 12 primeiros do ranking. Ela é autora e co-autora de mais de 15 projetos de lei sobre direitos das mulheres, incluindo o que garante abrigamento de mulheres em situação de violência doméstica e prioridade, durante a pandemia. Na sequência, empatadas com 11 PLs favoráveis sobre gênero, aparecem as deputadas Benedita da Silva, candidata à prefeita do Rio de Janeiro pelo PT, e Luiza Erundina, postulante a vice-prefeita em São Paulo pelo PSOL.

Entre as 12 primeiras colocações aparecem ainda Marília Arraes (PT), Luizianne Lins (PT), Áurea Caroline (PSOL), Margarida Salomão (PT), Professora Marcivânia (PCdoB) e Edna Henrique (PSDB). Os três homens aí também colocados são os deputados Edmilson Rodrigues (PSOL), Zé Neto (PT) e Célio Studart (PV).

Nas últimas posições, com pontuações negativas, estão seis parlamentares, incluindo as deputadas Joice Hasselmann (PSL) e Shéridan (PSDB), candidatas à prefeitura de São Paulo (SP) e de Boa Vista (RR), respectivamente. Além de poucas propostas sobre a temática, as notas das duas foram puxadas para baixo pelos seus partidos, que não apresentam atuação favorável sobre gênero.

O último colocado é o deputado Pastor Sargento Isidório, que concorre à prefeitura de Salvador (BA) pelo Avante, autor de ao menos quatro projetos avaliados como desfavoráveis aos direitos das mulheres, principalmente sobre temas de identidade de gênero.

METODOLOGIA. O ranking exclusivo Elas no Congresso nas Eleições 2020 leva em conta, além do número e da avaliação de projetos de lei apresentados sobre o tema, a nota média dos partidos dos parlamentares (ou seja, como os colegas de sigla e o próprio partido se posicionam sobre gênero). Eles são ranqueados em notas que vão de -100 a +100. Confira o levantamento completo aqui e acompanhe as tramitações diárias de projetos de lei sobre temas de gênero na conta no Twitter Elas no Congresso.

Sobre AzMina

AzMina é um instituto sem fins lucrativos que combate os diversos tipos de violência que atingem mulheres brasileiras. Produzimos uma revista digital, um app de enfrentamento à violência doméstica, uma ferramenta de monitoramento dos direitos das mulheres no Congresso Nacional, além de campanhas para combater a violência contra a mulher no Brasil.

Saiba mais no www.azmina.com.br