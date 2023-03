da redação

Janad defendeu a instalação da CPI, afirmando que já passou da hora da investigação acontecer, para que seja realizado um processo de forma transparente entre deputados e servidores visando a esclarecer eventuais suspeitas no Instituto.

Reforma da Previdência

A parlamentar garantiu que está assumindo o compromisso com os servidores públicos do Estado, e que estará vigilante e atuante, em todo o processo da Reforma Previdenciária, de iniciativa do Governo estadual. “Independentemente do que eu tiver que enfrentar no amanhã, faço hoje o meu compromisso com os servidores, para o que precisarem de mim”, assegurou.

Ela afirmou que vê no governador Wanderlei, até o momento, muita vontade de fazer as coisas de forma correta, com diálogo e boas proposituras, mas reforçou a necessidade do amplo debate de forma séria com os servidores para evitar-lhes prejuízos.

Ao final a parlamentar convidou todos os colegas da Casa a assinarem o pedido de CPI, “para assim colocarmos os ‘pingos no is’ e ajudar nossos servidores”.

Solicitação da CPI

Na tarde da terça-feira, 21, o deputado Professor Junior Geo, também da tribuna, explanou sobre a necessidade de esclarecer questões inerentes, segundo ele, à má administração do Igeprev por meio da CPI. “Hoje eu trago um assunto que tenho certeza que é muito importante, principalmente para os servidores estaduais. Desde 2005 há um mau uso, má gestão, desvios e aplicações irregulares no Igeprev. Valores atualizados já apontam mais de R$ 6 bilhões desviados. Nós temos mais de 30 fundos que estavam à beira da falência e que foram utilizados para aplicações que, atualizadas, chegam a R$ 2 bilhões”, destacou.

Após sua fala, Geo entregou o documento aos demais deputados presentes, para que eles tomassem ciência sobre a solicitação. A criação de CPI precisa de oito assinaturas. “Até quando nós vamos deixar fazer o que fazem dentro da Previdência dos servidores do Estado, sem que ninguém seja punido? Vem reforma, vai reforma e quem paga a conta é só o servidor. É exatamente por isso que eu insisto na necessidade da CPI”, disse.