Share on Twitter

Share on Facebook

O empresário Edison Tabocão (PSD) esteve na noite desta segunda-feira (14) participando de uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Gurupi e afirmou para alguns parlamentares que está à disposição para contribuir com o processo político em 2022 e que pode ser vice do governador Wanderlei Barbosa.

Da redação

Em Palmas, o Portal Atitude ouviu alguns políticos nesta manhã e muitos afirmam que essa dobradinha entre o governador com o empresário pode ocorrer, o que pode distanciar as chances do ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, que também é cotado a vice.