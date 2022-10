Por Redação

A Senadora Eleita pelo Tocantins e deputada federal licenciada, Professora Dorinha (UB/TO), reafirmou nesta quinta-feira, 6 de outubro, que continuará em defesa da Educação e contrária aos cortes feitos, assim como fez durante todos os três mandatos como deputada federal, realizados governos que estiveram à frente do País. “Aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), a garantia do Piso do Magistério com 33,24%, o maior da história do País, retrata que, longo da minha atuação, nunca me furtei em defender a Educação do meu País desde o governo do PT, que também houve milhões de cortes no orçamento e sempre me posicionei contrária”, explicou.

Neste sentido, Professora Dorinha explicou ainda que, “Como Senadora não será diferente, a minha defesa é desde secretária de Educação por quase dez anos, como também na presidência do Conselho Nacional de Secretários da Educação, (CONSED), bem como, contrária aos cortes no governo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, que, inclusive, fiz vários enfrentamentos em defesa da garantia do Fundeb na Constituição Federal e pela garantia do Piso dos Professores. Vamos convocar o ministro Victor Godoy, da Educação, e o ministro Paulo Guedes, da Economia”, declarou.

A autoridade em Educação, Professora Dorinha reafirmou também que sempre atuou e lutou pela Educação, prova disso é que esteve em defesa dos 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para Educação.

“Fui responsável, inclusive, por várias mudanças no Plano Nacional de Educação (PNE), de igual forma como ocorreu no período do Presidente Temer, quando fui contrária ao teto de gastos, sendo a única do Estado e da Bancada a defender a Educação”, destacou Dorinha.

Portanto, a relatora do FUNDEB, fundo que assegura recursos graduais até 2026 para área, chegando a 23% em repasses da União aos Estados, municípios e DF, esclarece ainda que, “Sempre me posicionei contrária aos cortes. Nós vamos apresentar as convocações dos ministros. A educação sempre foi a minha principal bandeira e continuará sendo independente do Governo que esteja”, finalizou.