Por Redação

“Hoje estamos aqui participando da inauguração do novo prédio do Sesc, aqui na cidade de Gurupi. Nós, que lá atrás, na gestão do então prefeito Laurez, onde eu estava como secretário de município, iniciamos as tratativas da liberação junto ao SPU (Superintendência do Patrimônio da União), pois, aqui era o antigo prédio do DNIT (Departamento Nacionalde Infraestrutura e Transportes) em Gurupi”, destacou.