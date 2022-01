Por Wesley Silas

Nota:

Mesmo muito envolvido na construção de sua pré-campanha ao governo do estado, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, participa, nos próximos dois dias, do Encontro Nacional do Avante, em Recife-PE. O evento reúne vereadores, prefeitos, deputados e os presidentes estaduais do partido que conversarão sobre o processo eleitoral de 2022.

Laurez tem percorrido o Tocantins conversando com a população e trabalhando alianças políticas. Apoiado por uma gestão transformadora em Gurupi e por um passado de muito trabalho ao estado, seu projeto rumo ao palácio Araguaia segue em frente, cada vez mais consistente.

Laurez Moreira