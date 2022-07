Após o anúncio do resultado, Jucelino pediu a suspensão da sessão e o cancelamento da votação, ao alegar que as cédulas estavam marcadas. A sessão chegou a ser suspensa por 30 minutos para que os parlamentares se reunissem. Mas, os fiscais decidiram dar continuidade à votação.

Também foram eleitos: Solange Duailibe (PT) com 16 votos para ocupar o cargo de 1ª secretária; a Professora Iolanda Castro (PTB) com 13 votos como 2ª secretária e Waldson da Agesp (PSDB) com 18 votos como 3º secretário.