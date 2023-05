da redação

Vindos do Uruguai, Argentina e Chile, os representantes devem participar de palestras e debates, e eleger a nova diretoria da entidade para os próximos dois anos, até o próximo dia 17.

As delegações estrangeiras foram recebidas pelo vice-presidente da UPM, o deputado Valdemar Júnior (Republicanos), presidente desta Casa de Leis, deputado Amélio Cayres (Republicanos), e pelo vice-governador do Estado, Laurez Moreira (PDT) que, no ato, representou o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Nos discursos de abertura, o representante do Chile, Ricardo Aliago, mostrou sua preocupação com a competitividade da América Latina em comparação com China e Índia.

Mais abrangente foi o rápido discurso de Juan Ripoll, representante uruguaio. Para ele, a América Latina precisa encontrar seu ponto de síntese frente aos novos desafios climáticos e à inteligência artificial.

Já o vice-governador do Estado declarou-se um fã da integração da América Latina e lamentou que a distância em relação às fronteiras do Brasil isole o Tocantins do diálogo com outros países.

Depois de destacar aos estrangeiros que o estado reúne os diversos biomas do Brasil, Laurez citou a vocação agropecuária como a vantagem comparativa local: “nós produzimos comida, e é disso que o mundo precisa”, resumiu.