A posse do novo titular da Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes (DRE) da cidade, o professor Antônio Carlos Aparecido Barbazia, o Pakalolo foi prestigiada por deputado estadual Eduardo do Dertins e pela Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, além. De amigos e de Vereadores. A solenidade aconteceu na noite desta segunda-feira, 10, na Câmara Municipal de Gurupi.

Na ocasião a prefeita, Josi Nunes parabenizou o novo gestor da DRE e destacou que a parceria entre as redes municipal e estadual de educação é fundamental para o desenvolvimento do ensino de Gurupi.

“Eu estive presente no evento porque é importante esta parceria, esta integração. Nós vínhamos tendo, desde o início do ano passado, esta parceria com o Governo do Estado, com outras diretoras regionais de ensino, como as professoras Cláudia e Elizabeth, e agora com o professor Pakalolo”, frisou Josi Nunes.

“O aluno é um só, ele começa na rede municipal, chega na rede estadual e vai para a rede universitária. Então nós temos que fazer uma integração entre as redes, para que nós possamos ter um trabalho integrado de processo de aprendizagem desde a base até a universidade”, ressaltou a prefeita de Gurupi.

Em seu discurso o novo diretor regional destacou sua trajetória na educação e afirmou que assume a Diretoria Regional com a missão de continuar trabalhando em prol da educação tocantinense.