Otoniel realiza caminhada de encerramento da campanha

O candidato a prefeito de Porto Nacional, Otoniel Andrade (PTB), reuniu milhares de pessoas em uma caminhada, na manhã deste sábado, 14, pelas principais avenidas da cidade. O evento marcou o encerramento da campanha do petebista.

Da redação

Marcada por gritos de “volta baixinho”, a caminhada teve início no Jardim Brasília, passando pela Praça do Centenário (centro) e terminou na Praça do Avião (Vila Nova). Um percurso de mais de seis quilômetros, sem que os militantes e apoiadores desanimassem.

Otoniel agradeceu mais uma vez pelo apoio dos portuenses pela força que a campanha ganhou nessa reta final. “Sou muito grato ao povo de Porto, dos distritos e dos assentamentos. Enfim, a todos aqueles que abraçaram essa causa. Isso demonstra que entenderam que não é por mim, nem por eles, individualmente, mas pelo bem do nosso município como um todo”, disse.

Esta semana, o prefeiturável intensificou suas ações de campanha, com grandes carreatas, caminhadas, visitas e reuniões, tanto na sede do município como no distrito de Luzimangues. Tudo isso, segundo ele, foi para atender aos pedidos dos próprios militantes, lideranças e candidatos a vereador por sua coligação.

Participação

Participaram da caminhada de encerramento, o governador Mauro Carlesse, o presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade (PTB), o deputado estadual Valdemar Júnior (MDB), secretários de Estado, candidatos a vereador e lideranças políticas locais.

Texto: Rubens Gonçalves

Fotos: Joelma Cristina