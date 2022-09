Share on Twitter

Por Wesley Silas

Apontado como a ponte entre a região sul do Tocantins com o candidato ao senador e ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, o empresário gurupiense, Oswaldo Stival, e primeiro suplente, tem mostrado, praticamente, todos os dias gravações de apoio de líderes da região sul à candidatura de Amastha.

Somente nesta segunda-feira, 05, foram três lideranças anunciaram apoio a Amastha e Stival. Uma delas é o vereador de Peixe, Josney Pereira Pinto (PSD).

De Gurupi, Amastha passou a contar com o apoio do suplente de vereador Walter Coelho.

Em Formoso do Araguaia, Amastha recebeu o apoio dos ex-assessor especial do Gabinete do ex-governador Mauro Carlesse (Agir), que em 2018 disputou a eleição para deputado estadual quando obteve 2.311 votos, conseguindo assim ser o mais bem votado.