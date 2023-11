da redação

O ex-deputado estadual e federal, Osires Damaso, vai assumir o lugar de Jairo Mariano na secretaria da governadoria do estado. A informação foi divulgada pelo site Gazeta do Cerrado nesta segunda-feira (13). Na semana passada Jairo pediu exoneração do cargo.

Damaso chega para ajudar o governo do estado na articulação política. O ex-deputado também é pré-candidato a prefeito na cidade de Paraíso do Tocantins.