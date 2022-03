Wesley Silas

Nas eleições de 2018 não foi eleito nenhuma gurupiense. No entanto, os 24 deputados estadual eleitos conseguiram do eleitorado gurupiense apenas 4.127 votos. Nesta mesma eleição os cinco candidatos mais votados (Gleydson, Gutierres, Kita Maciel, Edinho e Sargento Jenilson, respectivamente), *juntos*, conseguiram 22.104 votos. Ou seja, os 05 candidatos com endereço fixo em Gurupi mais bem votados conseguiram 57,61% do total de votos válidos. Não foi levado em conta candidatos como Cristiano Rodrigues que teve 1.074 votos, Joessi do Skinão com 931 votos, Pedro Dias com 561 votos.

Veja bem, o deputado eleito que teve mais votos em Gurupi foi Eduardo do Dertins com 933 votos, seguido por Ricardo Ayres que levou 424 votos e Júnior Geo com 395 votos. Os três somaram 1.752 votos (2,13% dos votos válidos).

Então, se Gleydson Nato conseguiu 6.739 votos, Gutierres Torquato 6.645 e Kita Maciel, o terceiro mais votado, conseguiu 3.462 votos, representando 43,9% dos 38.377 votos válidos, o eleitorado de Gurupi pode ser considerado como bairrista.