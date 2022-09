Por Comunicação Sicteg

Conforme o edital, os selecionados para STAFFs receberão certificado de organizador voluntário do evento de até 40 horas (a certificação será emitida de acordo com sua atuação) e não haverá remuneração monetária.

Além de participação efetiva nos eventos, a pessoa voluntária deverá ter 100% de participação nos treinamentos online e presencial da sua função.

Serão selecionados pessoal para atuar nas áreas de: Cerimonial do evento, captura de imagem (em vídeo e foto) para redes sociais, credenciamento, controladores de frequência – presencial e remoto, apoio a palestrantes nas atividades de mesa redonda, minicurso e palestras – Presencial e remoto, balcão de informações, apoio aos stands e apoio geral no evento.

Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro, preenchendo um formulário que consta no link.

A 8ª SICTEG vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de outubro 2022, no campus da Universidade Federal do Tocantins, com o tema: “Bicentenário da independência. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”.

A SICTEG é uma ação alinhada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT/MCTI. A atividade se efetiva a partir da Integração Governo – Academia – Empresas, estratégia diversificada para popularização da Ciência, em abrangência Regional.