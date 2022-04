Por Redação

A região que hoje desponta no turismo com as Serras Gerais e com o agronegócio, não conta com qualidade nos serviços hospitalares da rede estadual, a exemplo do Hospital Regional de Dianópolis, que além de não dispor dos serviços de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), também não conta com atendimento médico diário ou serviços de hemodiálise.

A população do Sudeste sofre! São lugares extremamente afastados da Capital, a exemplo de municípios como Novo Alegre, Combinado e Lavandeira, que percorrem até 600 km ao dia, em busca de atendimento em Palmas. Mesma situação para quem vive em Dianópolis, Almas, Ponte Alta do Bom Jesus, Rio da Conceição, Porto Alegre do Tocantins, que todos os dias precisam encaminhar pacientes para atendimento de hemodiálise e outros serviços em Palmas, com distâncias entre 300 e 500 quilômetros.

“O Sudeste clama por representatividade. Não podemos mais aceitar que candidatos de outras regiões, venham aqui, peguem os votos e só reapareçam em ano de eleição. O povo está cansado, chega de iludir nossa gente. Precisamos unir forças e buscar essa representação e agora é a hora. A região precisa de união para escolher gente que é daqui, que tem serviço prestado aqui. Hoje, defendo a classe dos vereadores, que é quem está diariamente em contato com as demandas da sociedade. Como vereador por dois mandatos e atual presidente da Câmara de Dianópolis, coloco meu nome à disposição para lutar pelo Sudeste, por nossa região, como pré-candidato a deputado estadual”, clamou o vereador Manin do Zorra (PL), presidente da Câmara de Dianópolis.

Buscando uma vaga na Câmara dos Deputados, o pré-candidato a deputado federal, vereador Júnior Trindade (Podemos), reforçou. “Precisamos de união, vereadores, comunidade, entenderem a importância da representação legítima e dar oportunidade para que possamos buscar a valorização da nossa região com emendas próprias. Não podemos mais aceitar essa situação do Hospital Regional de Dianópolis. Essa semana morreu uma criança de apenas 8 dias de vida por falta de atendimento médico. Um descaso do governo do estado, uma falta de humanidade para essa região. Por isso, a importância de termos representantes da região. Assim, será mais fácil articularmos emendas e trazermos os serviços essenciais que deixaram de existir na região por falta de quem cobre diariamente junto aos nossos representantes do governo. Estamos unidos e vamos trabalhar com esse objetivo, buscar eleger deputados legítimos da nossa região. Coloco meu nome à disposição como pré-candidato à deputado federal e clamo apoio da região aos colegas, Manin do Zorra e Tuca Lula, que são pré-candidatos à estadual”, destacou.

O vereador Tuca Lula (PT), pré-candidato à deputado estadual, endossou o discurso dos colegas vereadores. “Quando a gente acredita em um sonho, quando temos planejamento e determinação, Deus nos agracia com o resultado que desejamos. É com este pensamento que juntos aos colegas vereadores, clamamos a união da região Sudeste, para que possamos eleger quem está aqui, quem sabe das dores, das dificuldades que diariamente enfrentamos. Precisamos desta representatividade, por uma região mais forte, desenvolvida, com uma saúde realmente de referência. E para isto, precisamos primeiramente de representatividade regional. Estamos com nossos nomes à disposição como pré-candidatos, por entendermos a necessidade, a importância desta legitimidade”, finalizou o vereador Tuca Lula.