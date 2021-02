Na aprovação do Projeto de Lei Orçamentária (PLO) do Estado para 2021, na noite dessa quarta-feira, dia 10, foi incluída emenda aditiva assinada por 21 deputados que acrescenta um anexo ao texto. Na emenda, são cancelados 7,3% do valor total do orçamento, o que atinge o repasse aos demais poderes e órgãos autônomos. Entre os valores cancelados estão R$ 19.232.970,00, Assembleia Legislativa; Tribunal de Contas; Tribunal de Justiça; para a Procuradoria Geral da Justiça e à Defensoria Pública do Tocantins.

por Redação

Conforme o líder do Governo, deputado Ivory de Lira (PCdoB), em decorrência do cenário nacional provocado pela pandemia, decidiu-se destinar mais recursos ao Fundo Estadual de Saúde, direcionados para o enfrentamento da covid-19, com o total de R$ 100,2 milhões.

