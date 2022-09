Por Wesley Silas

As críticas de Dimas e Irajá são apostas para que a campanha do governador Wanderlei seja prejudicada e, com isso, poderá dar a chance para um dos dois disputar o segundo turno com o atual governador na eleição que acontece no dia 30 de outubro.

“Todos nós queremos mudanças. Não dá para permanecer do jeito que está! Sétima ou oitava operação da Polícia nesse mandato tampão. Mais uma vez recurso desviado da saúde”, ressaltou Dimas, durante discurso de evento político em Palmas ao destacar que entre os investigados está Renato Jayme da Silva, indicado para gerir a Secretaria de Saúde do Tocantins pelo então governador interino Mauro Carlesse e atualmente presidente do Naturatins. “Não é falta de dinheiro. Dinheiro tem muito. O Orçamento do Estado deve chegar a R$ 13 bilhões em 2022, destes R$ 2 bilhões são da saúde. Mas quem que tá na precisando, só vê hospital que não funciona”, acrescentou sobre a operação em que os policiais federais apreenderam três carros de luxo, avaliados em R$ 1,3 milhões.

O administrador de empresas, Renato Jayme, foi exonerado da saúde no governo de Mauro Carlesse em maio de 2019 e teve como seu sucessor o médico Luiz Edgar Leão Tolini, que na época integrava a equipe, como secretário-executivo e acumulava a direção do Hospital Geral de Palmas. Em janeiro de 2021, Renato Jayme passou a responder pelo cargo de Presidente do Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins, e permaneceu no cargo no governo de Wanderlei Barbosa.

O candidato Irajá Abreu que luta pela segunda posição nas pesquisas eleitorais com o objetivo de chegar ao segundo turno, usou o twitter para criticar o seu opositor, governador Wanderlei Barbosa.

“Quatro mil tocantinenses esperam por uma cirurgia. E o governo de Wanderlei Barbosa gasta R$ 2 milhões com serviços de jardinagem nos hospitais. Ele acha que o povo é burro pra comer grama?!”, postou em seu Twitter e na sua contabilidade o com estes recursos seria possível construir 46 novos postos de saúde, comprar 162 ambulâncias novas, equipar hospitais com 127 aparelhos de raio X ou 820 aparelhos para hemodiálise. “É dinheiro demais nas mãos de bandidos e o povo morrendo nas filas sem atendimento! Tá na hora de mudar essa história”, ressaltou Irajá.

O que diz o governo:

Sobre a Operação Babilônia, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), publicou uma nota informando que recebeu diligência da Polícia Federal em sua sede, na manhã desta terça-feira, 13, em busca de material a ser utilizado na elucidação de investigações relacionadas à gestão anterior da Pasta.

“A SES-TO ressalta que está à disposição dos órgãos investigativos e de controle, para a apuração dos fatos, uma vez que a atual gestão preza pelo bem do erário público e zela por uma Saúde de qualidade para a população tocantinense”, informou.