por Wesley Silas

O vice-governador, Vanderlei Barbosa, defendeu que o Governo do Tocantins retomada e conclusão de obras estruturantes nas áreas da saúde, exemplificando a conclusão do Hospital Geral de Gurupi com histórico de uso eleitoreiro nos últimos 07 anos, citou entregas unidades escolares, construção e manutenção de rodovias. Sobre a movimentação política ele considerou que a posição nasceu trincada. “Eles se preocupam muito mais com o governo do que na formação do seu grupo e nós nos preocupamos com o nosso Estado e a eleição é consequência deste trabalho”, avaliou.