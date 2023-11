Oposição se formando: Uma imagem que mostra supostos candidatos a prefeito e vice de Gurupi

Por Wesley Silas

Ainda não se sabe como o deputado e aclamado pré-candidato a prefeito de Gurupi irá resolver sua questão partidária com o PSD, do senador Irajá Abreu. No entanto, movimentação de bastidores fervem numa suposta chapa com ela na cabeça e Juarez Moreira, filho do vice-governador Laurez Moreira (PDT) como vice-prefeito.

Sempre presente nos eventos sociais e políticos que envolvem o deputado Eduardo Fortes (PSD), o empresário Juarez Moreira pretende alçar voos altos na sua estreia na política, pretendendo assim entrar no segundo mais importante cargo político do Poder Executivo gurupiense. Caso concretize, a disputa de 2024 será uma sequencia das eleições de 2020 entre os principais grupos políticos, quando Gutierres e Eduardo Fortes enfrentaram a prefeita Josi Nunes e, às eleições de 2024, caminha para Eduardo ser o cabeça de chapa.

Para isso Juarez conta com a experiência do seu pai que tem o colocado presente na linha de frente em todos os eventos políticos.

Por outro lado, o deputado Eduardo Fortes tem se tornado uma das lideranças mais assediadas politicamente na região sul do Tocantins com seus projetos sociais envolvendo apoio ao futebol amador e o Atleta do Amanhã, Sopão Solidário e Casa de Apoio Nova Esperança, tornando um roteiro de visitas de autoridades como senadores, deputados e do governador Wanderlei Barbosa.