Em nota, o Diretório Municipal do Partido Patriota em Gurupi cita uma decisão do STF de que o mandato não seria de propriedade particular da vereadora eleita, mas do partido e determinou que a vereadora Leda Perine cumpra as diretrizes “doutrinárias e partidárias” e atue apenas na oposição ou neutra, jamais ser aliada a prefeita Josi Nunes (PROS). A decisão do Patriota de Gurupi foi repudiada pelo Comissão Estadual do partido. “Nossa vereadora eleita, Leda Perini, tem total autonomia”. Confira!

por Wesley Sioas

A nota polêmica foi divulgada nesta segunda-feira, 11, pela Secretaria de Comunicação do Diretório Municipal do Partido Patriota em Gurupi. Nela o partido cita que a vereador foi eleita com ajuda dos 13 candidatos Patriotas que disputaram juntamente com o candidato a prefeito, Farlei Meyer em chapa pura “sem influencias ou coligações com os candidatos apoiados pelo Governador do Tocantins ou Prefeito de Gurupi/TO, ou qualquer outro viés e projetos”.

Recomenda ainda que as “diretrizes doutrinárias e partidárias” devem ser seguidas e, uma delas, seria posturas de oposição ou de neutralidade, jamais situação.

“Os Projetos apresentados pelos Partidos da “Base” ou “Oposição” à Prefeita, seriam analisadas pelo diretório do Partido PATRIOTA e, sendo as mesmas em benefício da cidade (Pró-cidade e a melhoria do povo) seriam apoiados, independente de quem fosse a propositura”.

Repúdio

A reportagem do Portal Atitude procurou a vereadora Leda Perine e ela disse que manifestaria apenas por meio do Diretório Estadual. Em nota, o Secretário Geral do partido no Estado, Bruno Vieira, disse que em decisão dos membros da comissão ficou resolvido dar total autonomia à vereadora, Leda Perine.

“A comissão estadual do PATRIOTA Tocantins repudia a exposição de assuntos internos estarem sendo expostos na mídia. Em Gurupi, nossa vereadora eleita, Leda Perini, tem total autonomia para buscar os melhores projetos para cidade sendo eles da oposição ou do governo. Em relação a nomeação de cargos no gabinete da vereadora, o partido municipal poderá indicar alguns nomes, mas a definição, após análise técnica será da vereadora”, diz a nota.