Oposição define Damaso como pré-candidato a prefeito de Paraíso do Tocantins com apoio do Palácio

da redação

Uma reunião nesta sexta-feira (30) na cidade de Paraíso do Tocantins, definiu o nome do ex-deputado federal, Osires Damaso (Podemos 20) como pré-candidato a prefeito da cidade. A reunião teve a presença do vice-governador Laurez Moreira, do deputado estadual Léo Barbosa, representando o governador Wanderlei Barbosa e demais líderes da oposição do município, como o ex-governador Moisés Avelino, deputado Nilton Franco e o suplente de deputado estadual Gilberto Moraes.

O grupo vai receber o apoio total do palácio nas eleições do ano que vem, isto porque o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Celso Morais, esteve no palanque de Ronaldo Dimas, na campanha de governo do estado em 2022.