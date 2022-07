por Sebastião Couto

Até poucos dias a pré-candidata ao senado Professora Dorinha (UB) tinha o apoio político do senador Eduardo Gomes (PL) ambos caminhavam juntos em vários eventos em municípios do Tocantins, como ações da Codevasf, Calha Norte, dentre outros. Ao anunciar sua pré-candidatura ao senado na base do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) a aliança com Gomes, um dos maiores articuladores da sua jornada ao senado, cai por terra e ela perde muito com isto.

Eduardo Gomes atualmente é um senador muito querido entre os prefeitos e vereadores. É um senador que tem hoje mais de 50 gestores do executivo municipal, têm portas abertas no governo federal e com isso várias cidades estão recebendo emendas através da sua articulação, e sem dúvida, tem peso enorme nesta eleição que se aproxima.

Com sua decisão de ir para a base governista, a pré-candidata ao senado perde a chance de ter o apoio dos prefeitos das três maiores cidades do estado, todos estes ligados ao grupo Gomes e Dimas; já não terá o apoio do prefeito de Porto Nacional e nem de gestores das maiores cidades do Bico, como Araguatins e Tocantinópolis.

Sebastião Couto – estudante de Gestão Pública e apaixonado pela política