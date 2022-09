Por Redação

Por acreditar em um Tocantins mais justo, próspero e democrático, onze entidades representantes da categoria dos militares estaduais se manifestaram, nesta terça-feira, 20 de setembro, apoio ao projeto majoritário da candidata ao Senado Professora Dorinha (UB/TO), governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), vice-governador, Laurez Moreira (PDT).

Em carta encaminhada assinada pelos representantes da categoria, as entidades afirmaram que: “Queremos um Tocantins mais justo, próspero, democrático e enxergamos nos candidatos acima citados (Wanderlei, Dorinha e Laurez), perfil que vem ao encontro dos anseios da nossa classe”, destacou.

Assinaram o documentos os presidentes das associações de Praças e Militares do Tocantins (APRA); de Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas do Estado do Tocantins (ASMIR); dos Praças e Servidores Civis do Estado do Tocantins (ASPRA); de Oficiais Militares do Estado do Tocantins (AOMETO); dos Cabos e Soldados da PM do Tocantins de Colinas do Tocantins (ACS); dos Subtenentes e Sargentos da PM/BM do Estado do Tocantins (ASSPMETO); de Cabos e Soldados do 5º BMP (ASC Porto); dos Militares de Paraíso e Região (ASMIPAR); dos Miliares da Região de Dianópolis (ASMIRD); União dos Militares do Tocantins (UNIMIL) e dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins (ASPBMETO).