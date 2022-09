Por Redação

Percorrendo todo o Estado, a candidata ao Senado Professora Dorinha (UB/TO) segue recebendo apoio em todos os municípios por onde passa. Numa agenda eleitoral acelerada, Dorinha esta semana já esteve no Bico do Papagaio, viajou para ao Sudeste e, ainda, tem na sua agenda desta semana eventos em Palmas e na região central do Tocantins.

Na noite desta quinta-feira, 8, por exemplo, Dorinha esteve em Dianópolis, onde se reuniu com centenas de pessoas. Ao lado da presidente da Câmara de Palmas e candidata a deputada estadual, Janad Valcari, e do deputado federal, candidato à reeleição, Carlos Gaguim, Dorinha participou de um grande encontro com moradores da cidade promovido pelo ex-candidato a prefeito de Dianópolis Jailton Bezerra, o Jailtinho.

Em seu discurso, Dorinha reforçou o compromisso com o Estado, lembrou dos quase R$ 2 bilhões que destinou para serem investidos em todos os municípios do Tocantins e na chance de fazer mais pelas pessoas do Estado estando no Senado Federal.

“Tenho orgulho de poder representar o povo do Tocantins. Essa é uma responsabilidade que me motiva a trabalhar cada dia mais para melhorar a vida das pessoas”, disse Dorinha.

Para Dianópolis, Dorinha já destinou mais de R$ 7,7 milhões em recursos que foram investidos na pavimentação de ruas, avenidas, a construção de meio fio e calçada, para a ampliação do Posto de Saúde, compra de veículo e equipamentos para a Unidade Básica de Saúde, obras para o Campus Universitário da cidade e a construção de creche e quadras cobertas em escolas públicas.

“Olhe a nossa história, o trabalho que realizamos e o desejo de continuar cuidando do povo do Tocantins”, reforçou Dorinha.

A candidata ao Senado Professora Dorinha ainda destacou o trabalho realizado pela presidente da Câmara de Palmas, Janad Valcari, e o deputado federal Carlos Gaguim, e pediu a confiança dos eleitores presentes para elegeram Janad deputada estadual e reeleger Gaguim deputado federal.