Por Redação

Hoje a OAB é mais conectada à realidade da advocacia, mais próxima da advocacia jovem e dos mais experientes, e fez um grande trabalho de inclusão, respeitando as diversidades sociais da profissão e abrindo as postas da Ordem para todos e todas.

Em seu discurso após registro de chapa OAB Independente, o candidato à presidência da Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga, ao lado da candidata a vice, Priscila Madruga, ressaltou a paridade entre homens e mulheres, além da valorização da diversidade.

“Queremos manter a independência da OAB-TO, sempre primando pela diversidade e pluralidade de ideias. Além da advocacia jovem, temos conosco paridade de gênero, etnia, formação religiosa, construindo na prática uma OAB muito mais próxima da realidade da advocacia tocantinense”, ressaltou Gedeon Pitaluga.

Representação feminina

Dos 78 postos, a chapa OAB Independente – Pra OAB Seguir Mudando é composta por 38 mulheres. As mulheres também são maioria entre os candidatos à diretoria da Ordem. Além da vice-presidente, Priscila Madruga, Jandra de Paula concorre como secretária-geral e Alana Carlech como secretária adjunta. É a demonstração na prática que a OAB mudou e que hoje respeita a força e a representatividade feminina.

Mestre em Direito e professora, Priscila Madruga busca levar à OAB-TO sua contribuição como mulher, advogada e educadora. “Fazer parte dessa trajetória que nós estamos construindo desde o registro da candidatura é algo muito especial para mim. Contribuir para a classe advocatícia do Tocantins é um desafio que pretendo encarar com muita alegria e muito empenho para fazer o melhor por todos advogados e advogadas do Tocantins”, ressalta Priscila Madruga.

Uma gestão para se orgulhar

Além do forte time de mulheres, 27 advogados e advogadas da chapa OAB Independente se autodeclaram pretos e pretas. O advogado Thomas Jefferson Gonçalves concorre como tesoureiro da chapa. “Para mim é um prazer fazer parte de uma chapa que pensa no advogado e na advogada de modo geral. Continuaremos com essa gestão que valoriza cada profissional e que busca igualdade”, pontuou Gonçalves.

OAB Independente e inclusiva

O advogado Domingos Rodrigues da Silva concorre como conselheiro da Ordem. Sendo uma pessoa com deficiência vê na atual gestão e na chapa OAB Independente a representatividade de todos advogados e advogadas. “Para nós é muito valioso. Fazer parte de uma chapa que valoriza, além da pessoa com deficiência, a igualdade racial, dando protagonismo para pretos e pretas, é algo muito precioso”, declarou Rodrigues.

Confira quem são os advogados e advogadas que compõem a chapa OAB Independente:

Diretoria

Gedeon Batista Pitaluga Júnior, presidente;

Priscila Madruga Ribeiro Gonçalves, vice-presidente;

Jandra Pereira De Paula, secretária-geral;

Alana Carlech Correia, secretária adjunta;

Thomas Jefferson Gonçalves, tesoureiro.

Conselheiros e Conselheiras Seccionais

Andréa Gonzalez Graciano;

Nayara Cunha Vaz Maione;

Leodiane Morais Noleto;

Patrícia Soares Dourado;

Camila Barbosa Damasceno;

Iara Lima Coelho;

Fernanda Silva da Costa Fernandes;

Marcela Félix Oliveira;

Dayana Afonso Soares;

Watfa Moraes El Messih;

Karin Rossana Bortoluzzi Morais

Ana Nágila Mendes Da Silva

Micheline Rodrigues Nolasco Marques;

Romildo Santos Barbosa;

Luiz Carlos Lacerda Cabral;

Murilo Aguiar Mourão;

Sérgio Skeff Cunha;

Taumaturgo José Rufino Neto;

Maurício Kraemer Ughini;

Domingos Rodrigues da Silva;

Indiano Soares e Souza;

Nile William Fernandes Hamdy;

Marcos Paulo Correia de Oliveira;

Marcus Vinicius Schmitz;

Rafael Andrade Biângulo;

Fabio Alves Fernandes;

Franklin Rodrigues Sousa Lima;

Keila Muniz Barros;

Tânia Paula Freitas Rodrigues;

Kattyane Moreira de Sá;

Edilma Barros da Silva;

Faelma Mendes Batista Corrêa;

Dilvana Holanda de Araújo Ferreira Silva;

Thays Ferreira Pinheiro Carminati;

Lígia Oliveira Porto Reis;

Ananda D’alessandro Gomes;

Claudia Lohany Nunes da Conceição Silva;

Cosma Cristiane De Macedo Neves;

Tábata Souza Santos;

Pollyanna Alves Araujo;

Monica Paula Oliveira Alves Rocha;

Ana Paula de Carvalho;

Larissa Carlos Rosenda;

Francisco Henrique Noleto Luz Pequeno.

Caixa de Assistência do Advogado do Tocantins (CAATO)

Marcello Bruno Farinha das Neves, presidente da CAATO;

Tereza Cristina Ibiapina da Rocha Araújo, vice-presidente da CAATO;

Gladson Dias de Oliveira, secretário-geral da CAATO

Massaru Coracini Okada, secretário-adjunto da CAATO

Raquel Custódio Alves, tesoureira da CAATO

Aline Fonseca Assunção Costa, diretora adjunta da CAATO

Angelo Luiz Papa Parmejane, diretor adjunto CAATO

Conselheiros e Conselheiras Federais

Ana Laura Pinto Cordeiro de Miranda Coutinho;

Huascar Mateus Basso Teixeira;

José Pinto Quezado;

Adwardys de Barros Vinhal;

Helia Nara Parente Santos Jacome;

Eunice Ferreira De Sousa Kuhn.