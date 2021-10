A acusação feita pela chapa Ordem na Casa contra a gestão OAB Independente, relacionada às matérias no site da Ordem, é totalmente descabida e mostra o tom raivoso da campanha da candidata Ester Nogueira.

Da redação

Desde agosto deste ano, o site da OAB Tocantins vem passando por uma grande modernização, para torna-lo cada vez mais acessível e menos vulnerável a ataques, como ocorreu recentemente em sítios de órgãos de Justiça e governamentais pelo país. Esses avanços em todo o sistema fazem parte do projeto OAB 4.0, que tem o objetivo de tornar a nossa instituição mais atual e conectada com os avanços tecnológicos.

Implantamos o espaço OAB 4.0 na sede da Seccional em Palmas e na subsede de Taquaralto. Um ambiente com todo o aparato tecnológico que faz do projeto OAB 4.0 do Tocantins pioneiro no Brasil.

Em função dessa reorganização, todo o conteúdo do sítio antigo está sendo migrado para o novo site. Isso vem ocorrendo há dias e enquanto a manutenção não estiver finalizada podem haver instabilidade e dificuldade de acesso em algumas áreas. Segundo informação da equipe de TI da Ordem, está sendo feita uma junção de esforços para resolver o problema o mais rápido possível.

Reforçamos que a situação é um problema técnico, que está sendo solucionado com presteza. Mesmo diante dessas explicações, a chapa adversária usa disso para propagar ataques e fomentar a agressividade no processo eleitoral.

Propomos uma campanha limpa, feita com responsabilidade e respeito à advocacia, sem entrar nas baixarias que se dispõem alguns dos nossos adversários. Continuaremos a campanha propositiva que nos dispusemos a fazer, sempre respeitando a advocacia e acima de tudo o valor que a Ordem tem junto à sociedade.