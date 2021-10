A chapa OAB Independente, que tem Gedeon Pitaluga como candidato à reeleição a presidente da Seccional Tocantins e Priscila Madruga como candidata a vice, ingressou com uma representação eleitoral, com pedido de tutela provisória de urgência, em face da chapa OAB de Respeito e da candidata Rita Rocha.

da redação

O motivo seria a produção e veiculação, nesta terça-feira, 19, nas redes sociais (Whatsapp e Instagram) de um vídeo por parte da candidata Rita Rocha informando seu descontentamento com o que chamou de “brincadeira” feita com a sua foto que teria sido inserida em um card de apoio à chapa OAB Independente. O conteúdo do vídeo gravado pela candidata Rita Rocha induz de maneira irresponsável os eleitores da Ordem a acreditarem que a chapa OAB Independente teria sido a autora do referido card, sem apresentar comprovação alguma do fato. Além disso, a candidata também divulgou texto em suas redes sociais reforçando a acusação falsa, uma caracterização clara de uso de Fake News no processo eleitoral da Ordem.

Outro fator grave que merece ser explicado pela candidata é que mesmo demonstrando indignação diante do ocorrido, nem Rita Rocha nem a chapa que encabeça teriam noticiado ou mesmo divulgado qualquer registro de queixa junto à Comissão Eleitoral da OAB ou junto à Delegacia competente.

“Não admitiremos esse tipo de atitude partindo de qualquer que seja o candidato e seus apoiadores. Todas as acusações falsas e irresponsáveis feitas contra mim ou à chapa OAB Independente terão uma resposta dura e contundente da nossa parte. A eleição da Ordem não pode ser tornar um ambiente de ataques e agressões falsas e desmedidas. A OAB Independente vem fazendo uma campanha limpa e propositiva, respeitando a advocacia e a grandeza da Ordem”, afirmou Gedeon Pitaluga.

Mais Fake News

A chapa OAB Independente e o seu candidato Gedeon Pitaluga vêm sofrendo diversos ataques de adversários, com a propagação de Fake News e a promoção do discurso do ódio nas redes sociais por parte de haters.

No início da tarde desta quarta-feira, 20, a chapa OAB Independente registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos contra diversas pessoas que de maneira inconsequente divulgaram Fake News contra o candidato Gedeon Pitaluga e a própria chapa OAB Independente.

“Essas pessoas que propagam notícias falsas de maneira leviana justamente para se beneficiar eleitoralmente precisam ser punidas com rigor. A eleição da OAB merece uma campanha feita com dignidade, respeito e propostas”, pontuou Gedeon.