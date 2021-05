O ex-senador Ataídes Oliveira esteve, durante os últimos 14 dias, na região do Bico do Papagaio discutindo um projeto para o futuro do Tocantins. Nas visitas aos líderes políticos da região, o empresário do Grupo Araguaia também aproveitou para lançar o seu último livro “Vereador capacitado, mandato eficiente”, que busca orientar e qualificar vereadores com mandato.

Por Redação

O livro já foi distribuído para todos os vereadores de todas as cidades do estado de forma gratuita e deve ser lançado em todas as cidades do Tocantins. A ideia principal é fazer com que a atuação do legislador municipal ganhe qualidade e que a população seja a maior beneficiada com isso.

Ataídes ressalta que “o conteúdo do livro foi feito com carinho e com linguagem simples para despertar a importância dos parlamentares municipais na construção de uma cidade e de um Tocantins melhor”.

O ex-senador também demonstrou preocupação ao falar de política e pontuou as riquezas que fazem do Tocantins um estado com enormes potencialidades, mas que encontra dificuldades para promover igualdade social e econômica para a sua população.

“O Tocantins é um estado muito rico, mas a má gestão e a falta de compromisso fazem da nossa população uma das mais pobres do país. É lamentável ver os tocantinenses em condições extremas de desigualdade. Tem algo muito errado”, pontuou Ataídes.

Nesta quinta-feira, 20, o ex-senador chega a cidade de Araguaína e cumpre agenda com líderes políticos locais para continuar as visitas que tratam do lançamento do livro e de um projeto de futuro para o Tocantins.