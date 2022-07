Share on Twitter

Damaso participou de reunião com o prefeito, vereadores e lideranças políticas da cidade, na Câmara Municipal. Na pauta, seu plano de governo e ações prioritárias para a região, como investimentos na estrutura da rede pública de Saúde, geração de emprego e Segurança Pública.

“Quantas mulheres esperam para fazer cirurgias eletivas? Quantos profissionais faltam aqui? A saúde deve ser prioridade para o governo”, destacou Damaso. “E na Segurança Pública, é inadmissível um Estado onde não tem policiais. Hoje, são sete municípios cobertos por dois policiais. Isso é um absurdo! Temos que mudar o jeito de administrar o Estado e fazer de uma forma que auxilie a população”, completou.

O prefeito elogiou o trabalho de Damaso, agradeceu as emendas destinadas por ele ao município e afirmou que a cidade “está numa parte do Estado que parece esquecida pelos governantes”. Em resposta, o pré-candidato frisou que pretende governar em benefício de todos os municípios tocantinenses. “Como deputado, enviei recursos às nossas 139 cidades. Como governador, quero auxiliar a população e fazer o bem a todos, mas principalmente àqueles que mais precisam do poder público”.

Dos nove vereadores da cidade, seis participaram da reunião: o presidente da Câmara, Wagner do Raio-X (PP), Raullisson Marinho (PSC), Lucidalva Souza (PSC), Vera Leal (PSD), Valdi do Esporte (PSB) e Pedim Saúde (PSD).