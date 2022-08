Por Redação, via assessoria da candidata

Uma grande festa da convenção que sela a aliança entre União Brasil, Republicanos, PDT, Solidariedade, Cidadania, Patriota e PTB, que compõem a chapa majoritária que tem Professora Dorinha agora candidata ao Senado, o governador Wanderlei Barbosa concorrendo à reeleição e Laurez Moreira, como vice.

Para um Centro de Convenções de Palmas completamente lotado, Professora Dorinha disse que “o Senado pode fazer a diferença na vida das pessoas. Pode trabalhar para todos. Pode ajudar a construir um Tocantins mais justo, trazendo recursos para investir na melhoria de vida da nossa gente, mas acima de tudo com respeito a democracia. Nós queremos e precisamos de mais”.

Professora Dorinha propôs um Senado mais perto do povo, identificando as necessidades das pessoas nos 139 municípios e atuando de maneira firme na solução dos problemas dos tocantinenses. “O Senado precisa estar mais presente na vida das pessoas. Vamos andar por todos os municípios do nosso Estado, ouvindo as pessoas para entender suas necessidades e agir de forma eficiente para melhorar a vida de cada tocantinense”, acrescentou.

Dorinha defendeu que essa mudança já vem acontecendo no Governo, com o grande trabalho feito pelo governador Wanderlei, que em pouco tempo já fez muito pelo Estado.

“O povo do Tocantins acredita no seu trabalho governador Wanderlei. Nossa gente quer e precisa dar continuidade a um trabalho que tem respeitado todos e feito muito por nossa gente”, afirmou Dorinha.

Em seguida o governador Wanderlei Barbosa discursou para uma multidão em festa e agradeceu o apoio e a parceria a quem chamou de “minha senadora Professora Dorinha”. O governador reforçou o compromisso dessa chapa num projeto para promover o desenvolvimento do Estado e acima de tudo cuidar bem das pessoas.

Laurez Moreira, confirmado como vice na chapa, também destacou a confiança na eleição de Dorinha e disse que ela representa uma renovação na política. “Dorinha será nossa senadora com fé em Deus. Será nossa senadora para a renovação da política no Senado”, destacou Laurez.

APOIOS

A convenção que marcou a formação da chapa Wanderlei, Dorinha e Laurez contou com a presença de milhares de pessoas vindas em caravanas de todas as regiões do Tocantins. Segundo Dorinha, contou também com a presença de cerca de 100 prefeitos, conforme anunciado pelos locutores, entre eles a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), cerca de 1000 vereadores, grande parte dos 24 deputados estaduais e representantes da Câmara dos Deputados, como o deputado federal Carlos Gaguim (UB).

“Tamanha multidão de pessoas e de lideranças políticas do Tocantins mostram a força da Aliança formada por Wanderlei para o Governo e Professora Dorinha para o Senado. Uma união que sela um novo tempo para o Tocantins, com base num projeto que realmente pretende fazer o melhor para as pessoas’, disse Dorinha