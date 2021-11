por Redação

O candidato destacou que a OAB Independente fez uma campanha limpa e propositiva. “Durante esses quase 45 dias fizemos uma campanha limpa e propositiva, firmadas nas nossas convicções e no que acreditamos e queremos para a advocacia tocantinense. Uma campanha feita com respeito e lealdade aos nossos adversários, sem ataques e sem ofensas. Isso é porque o que nos move é algo muito maior que uma disputa eleitoral da Ordem. O que nos move é a advocacia. Foi isso que fizemos nos últimos três anos de gestão”, relembrou Pitaluga.

Gedeon ainda descreveu os avanços conquistados pela Ordem.

“Uma gestão feita a muitas mãos, que transformou muitos desejos em realidade. Como nunca antes na história a OAB do Tocantins. Em três anos conquistamos a tão sonhada independência da OAB e isso se refletiu na prática. Uma atuação firme na defesa das nossas prerrogativas. Melhoramos o atendimento à advocacia do interior e da capital. Com a construção das novas sedes, os estacionamentos nos Fóruns de Palmas e de Gurupi, os clubes, as salas da advocacia, os parlatórios. Levamos a Ordem para a modernidade com o OB 4.0. Fizemos o maior projeto de qualificação já realizado pela Escola Superior de Advocacia, com mais de 5 mil inscrições de advogados e advogadas tocantinenses. Essa mudança na forma de gerir, cortando os luxos e privilégios do passado e investindo de forma correta o dinheiro da sua anuidade que queremos continuar fazendo muito mais pela advocacia no nosso estado”, afirmou o candidato à presidência.