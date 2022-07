por Redação

O ex-governador Mauro Carlesse se apresentou à população do Bico do Papagaio como pré-candidato ao Senado pelo Agir Tocantins (AGIR-TO). O prefeito Auri-Wulange recepcionou Carlesse em Axixá (TO) acompanhado da prefeita de Gurupi (TO), Josi Nunes, e por lideranças de todas as regiões do estado do Tocantins.

Durante o encontro, Auri-Wulange foi incisivo ao afirmar: “Mauro Carlesse trouxe dignidade para nossa população, uma boa perspectiva para nossos estudantes, além de outras obras estruturantes que executou. Com a ação de austeridade que Carlesse implantou no Tocantins, o Estado hoje pode realizar grandes obras”, enaltecendo sua gestão à frente do Governo do Estado do Tocantins.

“Isto nos credencia a buscar apoio para o projeto da pré-campanha inicialmente, e a partir do mês de agosto a campanha. Primeiro pelo que Carlesse realizou no Tocantins, e segundo, pela força de vontade, o desejo e o preparo que Mauro Carlesse tem para continuar o trabalho pelo Tocantins e a população deste estado, argumenta Auri-Wulange.

“O povo do Bico tem uma gratidão imensa por Carlesse”, defendeu Wulange, que conclui: “Não tenho dúvidas que será uma campanha vitoriosa, especialmente pelas grandes ações, como a implantação do curso de medicina em Augustinópolis, na UNITINS, uma instituição pública e gratuita, um marco histórico para esta região”.

Apoio da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e do vice-prefeito, Gleydson Nato

Josi Nunes, prefeita de Gurupi, também acompanhou Mauro Carlesse e Auri-Wulange no Encontro Estadual ao lado de ex-prefeitos, vice prefeitos como o de Gurupi, Gleydson Nato, vereadores, ex-vereadores e líderes comunitários de todas as regiões do estado, e reafirmou seu apoio à pré-candidatura de Mauro Carlesse para representar o Tocantins no Senado Federal.

“Estou muito feliz, empolgada com a pré-candidatura do Carlesse ao Senado, estou percebendo a aceitação do tocantinense. Carlesse teve o rompimento de um trabalho, sem nada de concreto. A comunidade tocantinense anseia pela volta de Carlesse, está ansiosa pela continuidade deste trabalho municipalista, por cada um de nossos 139 municípios”, afirma Josi Nunes.

“Não terminei o projeto que havia iniciado”

No momento em que Carlesse se apresentou ao público como pré-candidato ao Senado ele disse que o seu afastamento não permitiu a conclusão do projeto que ele tinha iniciado no Estado.

“Vou continuar trabalhando, não terminei o projeto que havia iniciado. O reconhecimento do nosso trabalho está aqui, com essa multidão nos apoiando. Temos amigos do Sul ao Bico aqui conosco, gente que sabe a diferença do trabalho que fizemos e ainda faremos pelo Estado”.

Carlesse ressaltou ainda a importância de obras realizadas na sua gestão à frente do Governo do Estado do Tocantins, que são resultado da organização das contas do Estado, e reafirmou o compromisso de dar sequência a seu trabalho municipalista no Senado Federal.

“Hoje posso lançar aqui a minha pré-candidatura ao Senado. Não terminei aquilo que vim fazer no Estado do Tocantins, vou continuar trabalhando. Estou aqui para cumprir a missão que Deus me deu: Melhorar a vida das pessoas, dando-lhes oportunidades”, afirmou Carlesse.

Tocantins em Frente

Ao citar o Programa Tocantins em Frente, ele disse que deixou, aproximadamente, R$ 2 bilhões em caixa.

“É um projeto que beneficia os 139 municípios do Tocantins. Tínhamos quase 2 bilhões em caixa, para investir em estradas, hospitais, na segurança, em um Estado que não tinha credibilidade, não tinha confiança”, assim definiu Carlesse o programa de desenvolvimento para o Estado do Tocantins implementado em sua gestão. “São todas estas obras grandiosas”, argumentou Carlesse.