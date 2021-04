O ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, se manifestou por meio de nota após as declarações da prefeita Josi Nunes na manhã desta segunda-feira (19) ao apresentar uma prestação de contas dos 100 dias de governo. A atual prefeita afirmou que quase todas as obras inauguradas estavam inacabadas ou com problemas estruturais. Moreira rebateu e afirmou que Josi Nunes está fantasiando uma dívida para tentar justificar o péssimo começo de mandato.

por Régis Caio

O ex-prefeito manifestou após a prefeita de Gurupi, Josi Nunes e sua equipe resolverem passar uma lupa em todas as pastas para mostrar aos gurupienses como foi encontrada a gestão, as ações realizadas e metas para 2021. “Josi não entendeu ainda que a eleição já passou. O povo de Gurupi não quer só promessa, precisa de atitude”, disse Laurez Moreira, por meio de nota.

Confira a Nota na íntegra

A prefeitura de Gurupi encerrou o ano de 2020 com todas suas contas pagas e em dia. Nos 8 anos que estive à frente da prefeitura fizemos uma verdadeira transformação na cidade. A saúde era uma das melhores do estado, a educação registrou excelentes resultados e a economia bateu recordes de crescimento. Fizemos um grande trabalho de modernização da gestão pública, com uma administração enxuta e competente. Renegociamos todas as dívidas herdadas da gestão anterior com o INSS, Pasep, FGTS, GurupiPrev e pagamos rigorosamente em dia cada uma delas.

Mudamos a cara da cidade com obras de infraestrutura importantes que trouxeram mais desenvolvimento e qualidade de vida para o nosso povo. Pavimentamos quase que 100% da cidade e implantamos um projeto de manutenção constante, com recapeamento de ruas por meio da Usina de Asfalto.

A prefeitura assumiu a coleta de lixo no município, oferecendo um serviço de qualidade e acabando com os gastos superfaturados que são comuns em administrações públicas. Revitalizamos diversos bairros, construímos praças importantes, iluminamos a cidade e recuperamos a autoestima do povo de Gurupi com uma administração com mais de 95% de aprovação.

Deixamos mais de R$ 45 milhões empenhados para serem investidos em obras para a população, sendo R$ 12 milhões para o Espaço Cidadania (Parque Pouso do Meio); R$ 4,7 milhões para ampliação do CEASA; R$ 5 milhões no projeto Avançar Cidades; mais de R$ 3 milhões e emendas parlamentares e R$ 22 milhões para asfaltar as ruas de Gurupi com CBUQ. Recursos deixados para a realização de diversas obras que ainda não foram feitas.

Aumentamos em quase R$ 90 milhões dos recursos investidos da Previdência dos Servidores Público de Gurupi. Pagamos os precatórios rigorosamente em dia, tendo a prefeitura recebido certidão de boa pagadora por parte do Tribunal de Justiça. Além disso, deixamos ainda um orçamento de quase R$ 500 milhões para o ano de 2021.

Nossa gestão foi reconhecida nacionalmente ao recebermos o prêmio de Prefeito Empreendedor do Sebrae. Realizações feitas e reconhecidas pelo povo de Gurupi.

O que a atual gestora está fazendo é fantasiando uma dívida para tentar justificar o péssimo começo de mandato que está fazendo. Josi não entendeu ainda que a eleição já passou. O povo de Gurupi não quer só promessa, precisa de atitude.

Laurez Moreira