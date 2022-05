O pré-candidato ao governo do estado, Ronaldo Dimas (PL), esteve visitando a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022). Na ocasião, ele destacou a força do agronegócio no Tocantins.

da redação

“O nosso agronegócio merece mais atenção por parte do governo. É a nossa principal atividade econômica. Criar políticas públicas, trazer esse pessoal pra perto da administração e desburocratizar os sistemas é o meu compromisso com o agro Tocantinense. Assim vamos gerar muito mais oportunidades de emprego para a nossa gente. Tudo isso será possível com planejamento e gestão bem feita”, destacou Dimas durante sua visita na Feira.