por Wesley Silas

Nos bastidores a expectativa é que Gutierres faça dobradinha nesta eleição com o deputado portuense em disputas aos cargos de deputados federal e estadual.

Durante entrevista ao programa o Povo na TV, que teve participação do senador Irajá Abreu (PSD), do secretário de Esporte e Juventude, Flávio Cabanhas, do Secretário Executivo Fraudneis Fiomare, Torquato afirmou aos jornalistas José Manoel, Régis Cáio e Wesley Silas, que esteve como convidado, sua intenção de permanecer no mandato.

“O sul do Estado não faltou comigo em momento nenhum e eu tenho esta obrigação de retribuir esta confiança que depositaram em mim. [….] O meu intuído é ficar até o final do mandato, como disse o governador Wanderlei que é a parceria que estamos construindo e trabalhando por Gurupi e pela região sul”. Disse o deputado.

O suplente de deputado Estadual, Gutierres Torquato (PSB), assumiu o cargo de deputado estadual no dia 16, na Assembleia Legislativa do Tocantins o lugar do deputado Ricardo Ayres (PSB) que no mesmo foi nomeado pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, ao cargo de secretário Extraordinário de Parcerias Público-Privada.