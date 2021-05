O vice-líder da maioria do Congresso Nacional, o deputado federal pelo Tocantins, Carlos Gaguim, usou a tribuna da Câmara dos Deputados para parabenizar o Governador do Tocantins, Mauro Carlesse, pela vitória no Tribunal Superior Eleitoral na ação que pedia cassação do seu mandato e sua inelegibilidade. “Vamos deixar o nosso governador trabalhar. Está trabalhando 24hs apoiando o nosso presidente da república, Bolsonaro, juntamente com o nosso líder, (senador) Eduardo Gomes”, disse Gaguim.

por Redação

Gaguim disse que o processo foi vencido e que ficou claro que a gestão, que ele apoia, é feita com transparência e com honestidade. “O Governo administra com transparência e administra para todos . E é esse projeto de Governo que vem sendo alvo de críticas daqueles que perderam a eleição.”, disse ao ressaltar que Carlesse trabalha 24 horas por dia para o desenvolvimento do Tocantins e que para isso conta com o apoio dele, do Senador Eduardo Gomes e do presidente Jair Bolsonaro.

O deputado federal parabenizou ainda o trabalho que o Governador e que sua equipe vem desenvolvendo em todas as áreas do estado. De acordo com Gaguim, a gestão de Carlesse tem levado desenvolvimento e cuidado a população de todas as regiões sem esquecer nenhuma.