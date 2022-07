por Wesley Silas

Com contagem regressiva para o fim dos Convenções Partidárias e com a presença do pré-candidato a governador Ronaldo Dimas, do senador Eduardo Gomes, foi realizada nesta sexta-feira, 22, a primeira reunião de trabalho do PL/Podemos/MDB. Participaram da reunião o ex-governador Marcelo Miranda (MDB), o deputado Eli Borges (PL), o pastor e presidente da Assembleia de Deus (Madureira) Amarildo Martins, o vice-prefeito de Gurupi Gleydson Nato e do ex-deputado federal Freire Júnior.

“O estado é uma Ferrari, mas sem piloto que saiba operar essa máquina potente”, disse Ronaldo Dimas.

Na ocasião o ex-governador Marcelo Miranda, presidente do MDB, confirmou o apoio a Ronaldo Dimas e sua pré-candidatura à deputado estadual.

Todos os pré-candidatos e pré-candidatas a deputado estadual e federal fizeram uso da palavra reafirmando seu compromisso com o grupo político que marcha com Ronaldo Dimas. O senador Eduardo Gomes manifestou seu entusiasmo e a confiança na vitória.