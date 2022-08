por Wesley Silas

A fala do senador acontece após a convenção do PP, que oficializou a candidatura da senadora Kátia ao senado sem a presença do senador Irajá Abreu (PSD), que esteve no mesmo dia e hora na convenção do PT/PV que oficializou o nome de Paulo Mourão na disputa ao Palácio Araguaia.

No dia seguinte Irajá ao confirmar aliança do PSD com o Avante e PRTB para as eleições ele confirmou a sua candidatura ao governo do estado, porém não anunciou os nomes do vice e nem do candidato ao senado e seus respectivos suplentes; mas fez questão de deixar claro que não existe abalo no relacionamento familiar.

“Ela não está aqui hoje em corpo presente, mas o amor que eu sinto por ela e ela por mim, isso é indivisível. Isso nos une durante todas nossas vidas e, claro também na política e é por isso que eu tenho a convicção que ela será senadora da república pela terceira vez”, disse Irajá em publicação no stories do instagram.