por Wesley Silas

O cientista político e marqueteiro, João Francisco de Aguiar, 52 anos, conhecido como João Neto, já conduziu 600 campanhas eleitorais em diversos estados, principalmente no Tocantins. Conhecedor das entranhas da política tocantinenses, ele é considerado como um dos principais cabeças pensantes em processos eleitorais do Tocantins com cases de sucessos em campanhas do ex-governador Marcelo Miranda quando venceu Siqueira Campos em 2006 com participação nas campanhas do próprio governador afastado, Mauro Carlesse.

“Mudou tudo”

Ao Portal Atitude João Neto defendeu que o afastamento do governador Mauro Carlesse “mudou tudo” e viabilizou o nome do governador interino, Wanderlei Barbosa à sucesso e agora pode irá à reeleição.

“Inviabilizou Carlesse ao senado, criou o sentimento de volta as origens políticas e isso apresenta uma possibilidade de recriar a antiga UT (União do Tocantins). Essa é uma visão clara, porém óbvia demais para não se ter cuidado”, disse.

“Cenário complicado”

Para João Neto houve uma força no Palácio Araguaia que teria provocado um “rompimento desnecessário”, porém o jogo encontra-se nas mãos do governador em exercício, Wanderlei Barbosa.

“Os primeiros momentos do Wanderley forçaram um rompimento desnecessário com Carlesse e deu força a uma oposição que não existia, por estar desmontada. O ambiente é inóspito, amigos que tem cheiro de inimigos, abraços que mais parecem arrochos. O jogo está nas mãos do governador em exercício, que precisa administrar e fazer política. Quem antes não o via como gestor agora terá que olhar para um Wanderley executivo. Cenário complicado a ser explicado, sua família toda na política, filho deputado e irmão vereador, obrigando uma escolha, porém um histórico de família aparentemente honesta, o que se torna um discurso agradável ao momento”.

Recriação do União do Tocantins com possibilidade de Marcelo Miranda ao senado

Ele defende que o momento favorece a recriação da União do Tocantins idealizada pelo criador do Tocantins, Siqueira Campos que agora tem o senador Eduardo Gomes (MDB) como o principal líder.

“A recriação da UT favorece a liderança do senador Eduardo que assume a posição de condutor do processo político, Marcelo Miranda é o senador praticamente eleito na única vaga que vai a disputa, Dimas e Laurez precisam correr para não ficar de fora”.

Para ele o momento é de cautela. “Caso Carlesse volte, o jogo será reiniciado, porém com um novo Wanderley na disputa e dois lados definidos. Deputados devem esperar mais uns dias para escolher o lado, já que o momento é esperar”.

João Neto trabalha há 30 anos com marketing político, é autor de 06 livros sobre política, atuou no governo de Marcelo Miranda como secretário de Comunicação e por último na campanha e no governo de Mauro Calesse (DEM) como secretário de Comunicação e Secretário de Política Estratégias.