Por Redação

Na tarde desta sexta-feira, 01, o deputado Olyntho encaminhou uma carta ao Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Bruno Araújo, despedindo-se e contando um pouco da sua trajetória dentro da sigla, onde esteve filiado por mais de 10 anos.

“Caro amigo, é chegada a hora de meus caminhos e os do PSDB seguirem separados. Por muitos anos aprendi, cresci e me dediquei com afinco a este partido. Como filiado e depois como Presidente Nacional da Juventude do PSDB fui deputado eleito duas vezes pelo partido.

Sempre mantive uma postura de fidelidade, harmonia, respeito e nunca desmereci a confiança em mim depositada. Tenho grandes ídolos, que se tornaram grandes amigos dentro do partido e nesse momento de portas fechadas, parto sem mágoas para novos horizontes.

Requeiro minha desfiliação do PSDB, com o coração apertado, mas repleto de esperanças no futuro do Tocantins e do Brasil.

Receba meu abraço, minhas orações e a admiração que sempre tive por nossos líderes e por sua pessoa”.

Palmas, 01 de Abril de 2022.

Olyntho Neto

Deputado Estadual