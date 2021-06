A declaração do deputado federal Vicentinho Júnior (PL) foi dada ao quadro Conversa de Polícia, do jornalista Cleber Toledo quando ele afirmou que o senador Eduardo Gomes “pode dar norte à classe política que quer devolver a autoestima ao tocantinense”. “O Eduardo [Gomes] pode se tornar este nome. Agora ele vai ter que tomar sua decisão, vai ser chamado a essa responsabilidade, não pelo grupo político, mas pelo Estado que ele tão bem abraça e é abraçado. Como se diz no popular, não para acender uma vela para Deus e outra para o diabo”, disparou o parlamentar, após ele ter afirmado suposta conversas do palácio sobre a formação de uma chapa com “Wanderlei Barbosa governador e [Mauro] Carlesse senador. Então, lá não tem mais espaço para o senador Eduardo Gomes”, ressaltou Vicentinho.

Tudo aberto

Neste cenário aberto e de desconfiança, o nome do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos) chegou a ser lembrado pelo jornal goiano Opção como candidato a senado na chapa de Gomes, descartando assim a reeleição da senadora Kátia Abreu e o nome de Laurez Moreira (PSB), que assim como Dimas rascunha projeto para disputar a eleição de 2022 ao governo do Tocantins.

Laurez e Marcelo Miranda

Enquanto isso, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, segue na busca de apoio para a construção do seu futuro com políticos de carreira. Depois de visitar o ex-prefeito de Paraíso do Tocantins, Moisés Avelino, Moreira rasgou elogios ao ex-governador Marcelo Miranda. “Estive, agora há pouco, com o amigo e ex-governador Marcelo Miranda na oportunidade conversamos sobre o futuro do nosso Tocantins. Acreditamos que através de uma gestão humana, democrática e eficiente o nosso estado volte a crescer”.