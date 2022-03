O ex-vereador Eduardo Fortes estará se filiando na noite de hoje (25) ao PSD e será um dos nomes do partido a disputar uma vaga de deputado estadual. O evento contará com a presença do governador Wanderlei Barbosa, do senador Irajá, do ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha, do empresário Oswaldo Stival dentre outras lideranças.

por Régis Caio

Durante entrevista na rádio Nova FM, Eduardo falou que escolheu o PSD porque é um grupo de palavra e com compromisso aos pré-candidatos. “O PSD oferece um projeto bom de estado para todos os pré-candidatos. Hoje o meu grupo, juntamente com o Oswaldo Stival, é um grupo que tem palavra e honra o que diz e o PSD tem este compromisso firmado”, disse.